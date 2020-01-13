إنستغرام يضيف ميزة طال انتظارها.. تعرفوا إليها

أضاف تطبيق إنستغرام مؤخراً ميزة جديدة انتظرها المستخدمون طويلاً.

وتحمل الميزة الجديدة اسم (Layout)، وتتيح للمستخدمين مشاركة أكثر من صورة ضمن القصص دون الحاجة لتطبيقات خارجية.

و تأتي هذه الميزة كوضع ضمن كاميرا إنستغرام ، وتسمح للمستخدم بمشاركة ما يصل إلى 6 صور في الشاشة الواحدة، لجعل خاصية القصص أكثر تفاعلاً.

ولتطبيق هذه الميزة اتبع الخطوات التالية:

– اضغط على أيقونة الكاميرا الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من التطبيق لبدء نشر قصة جديدة.

– اسحب إلى اليسار عبر خيارات الكاميرا حتى تجد خيار (Layout)، اضغط عليه.

– اختر التخطيط الذي تريد استخدامه لمجموعة الصور، حيث ستجد العديد من خيارات التنسيق المتاحة للاختيار من بينها.

– التقط بعض الصور التي تريد تضمينها في قصتك، حيث يمكنك تضمين ما يصل إلى ست صور في القصة الواحدة حسب التخطيط الذي ستختاره في الخطوة السابقة.

– على غرار قصص إنستغرام العادية، يمكنك إضافة عناصر أخرى مثل النصوص، والوسوم tags، والفلاتر، والرموز التعبيرية emojis، وغير ذلك الكثير.

– بمجرد الانتهاء من إضافة ما تريد إلى القصة، يمكنك الضغط على خيار (إرسال إلى) Send To الموجود في أسفل يمين الشاشة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة متاحة بالفعل في تطبيق إنستغرام على نظامي التشغيل (آي أو إس)، و(أندرويد)، لذلك إذا لم تجدها متاحة فتأكد من تحديث التطبيق أولًا.

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