إليكم أكثر من عشبة تساعدكم على تخفيض الكولسترول في الدم

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدم مثل ارتفاع مستوى الكولسترول الاستفادة من أكثر من عشبة لحل تلك المشكلة.

إذ يعاني ملايين الاشخاص حول العالم من ارتفاع مستوى الكولسترول في الدم ، ما يثير القلق من الناحية الصحية لأن الكولسترول يعتبر من أكثر مسببات مشاكل القلب والاوعية الدموية وله مضاعفات خطيرة.

عشبة البرسيم

هذه العشبة هي الافضل لتخفيض مستوى الكولسترول في الدم، وذلك لأنها تمتصه وتخفف من نسبة الدهون في الجسم.

كما انها غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك والمعادن، ما يساعد على حسن عمل الاعضاء في الجسم.

ولكن تنبهوا الى ضرورة تناول البرسيم بكمية معتدلة لأنّها يمكن ان تضر بخلايا الدم الحمراء في الجسم.

الثوم المعمر

من المعروف ان فصوص الثوم لها دور كبير في التخفيف من مستوى الكولسترول في الدم ، لكن الامر نفسه ينطبق على الثوم المعمر الذي يشبه في الشكل البصل الاخضر ولكن يكون رفيعاً أكثر.

فعند تناول هذه العشب ة، يمكن الحفاظ على مستويات الكولسترول في توازن جيد، وذلك دون اي آثار جانبية مثل العلاج بالعقاقير والادوية.

عشبة الشاي الأخضر

اذا كنتم تبحثون عن عشبة فعالة في امتصاص الكولسترول والتخفيف من مستواه في الدم ، ننصحكم بالشاي الاخضر بعد البرسيم ، فقد وجد بحث نشر في المجلة الاميركية للتغذية السريرية ، أن الأشخاص الذين يشربون الشاي الأخضر لبضعة أشهر ، يكون عندهم حوالي ٢٪ أقل في مستويات الكولسترول السيء من أولئك الذين لا يشربون الشاي الأخضر ، وفي الوقت نفسه فإنّه لا يؤثر على الكولسترول الجيد .

والكولسترول ليس الا مادة دهنية توجد في كل نسيج حيواني ، وهي اساسية في تكوين اغشية الخلايا عند الانسان ولإنتاج الهرمونات وفيتامين د.

الشوفان القديم

يحتوي الشوفان على مادة البيتا جلوكان وهي ألياف قابلة للذوبان وتعمل كإسفنجة تمتص الحامض المراري الغني بالكوليسترول في الأمعاء من أجل التخلص منه.

وبالنتيجة ينخفض معدّل الكوليسترول السيئ LDL عندما تقل الكمية التي تجري في الدم.

فوعاء كبير من دقيق الشوفان يومياً ( 1 ½ كوب ) قد يخفض نسبة الكولسترول من 2 إلى 3%.

لكن الخطر يكون بارتفاع مستوى الكولسترول عن حده الطبيعي حين يتناول الانسان الكثير من الاغذية الدسمة مثل اللحوم الحمراء ، البيض ، الزبدة.. ويمكن ان يصل مستوى الكولسترول في الدم الى حد طلب العلاج الطبي من خلال الادوية.