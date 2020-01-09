الكويتية حليمة بولند في مرمى انتقاد إعلامية سورية … شاهدوا ردة فعلها ( فيديو )

انتشر مقطع فيديو يجمع الإعلامية الكويتية حليمة بولند بزميلتها الإعلامية السورية أريج العبد الله وشقيقتها الصغرى ، سُمِّع فيه صوت الأولى وهي تتحدث مع الشقيقتين دون أن تظهر أمام الكاميرا .

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط رواد تطبيق INSTAGRAM ، بعدما سمع صوت الفتاة الصغرى وهي تتغزل بطريقة وأسلوب حليمة في الكلام ، فقابلته الإعلامية السورية بالسخرية والاستهزاء حيث قالت أن تستفز من طريقة حديث الأخيرة .

وأضافت أن شقيقتها تتكلم بنفس أسلوب الإعلامية الكويتية في المنزل وهو ما يدفع بها لضربها على وجهها ، وتابعت ممازحة أنها تغار من حليمة .

وقد سُمع صوت ضحكات بولن د تتعالى في خلفية الفيديو ، مما يدلُّ على علاقة طيبة تجمع الإعلاميتين وأن ما روجَّ على منصات التواصل الاجتماعي حول استهزاء وسخرية أريج العبد الله من حليمة بولند عارٍ من الصحة .