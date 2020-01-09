الكويتية حليمة بولند في مرمى انتقاد إعلامية سورية … شاهدوا ردة فعلها ( فيديو )

انتشر مقطع فيديو يجمع الإعلامية الكويتية حليمة بولند بزميلتها الإعلامية السورية أريج العبد الله وشقيقتها الصغرى ، سُمِّع فيه صوت الأولى وهي تتحدث مع الشقيقتين دون أن تظهر أمام الكاميرا .
وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة في أوساط رواد تطبيق INSTAGRAM ، بعدما سمع صوت الفتاة الصغرى وهي تتغزل بطريقة وأسلوب حليمة في الكلام ، فقابلته الإعلامية السورية بالسخرية والاستهزاء حيث قالت أن تستفز من طريقة حديث الأخيرة .
وأضافت أن شقيقتها تتكلم بنفس أسلوب الإعلامية الكويتية في المنزل وهو ما يدفع بها لضربها على وجهها ، وتابعت ممازحة أنها تغار من حليمة .
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#حليمة_بولند #اريج_العبدالله @emritaall224 قصتى يابنات مع التكميم😍👇 كنت ببحث عن دكتور لعملية التكميم لأنه طبيعتي أخاف من العمليات😞 لكن مافي حل وبدء زوجى يقول كلام ماله داعى💔 قررت أبدا وبأسرع وقت أحل مشكلتى ودخلت الانستقرام وشفت أعلان عن منتج تنحيف لكن ماعندى ثقة فيهم 😔 لقيت دكتور تكميم له خبرة ويقولون أنه ممتاز رحت الدكتور وقال نشوف ونحدد موعد العملية بهاذا الوقت الرعب من دخول العمليات سيطر عليي😣 تذكرت المنتج وقلت ببحث عنه لعله يكون خير وأستفيد دخلت الصفحة أستكشف أكاونتها ولقيت تجارب كثير وقلت في نفسي ممكن يكونو غير حقيقين وقررت أبحث أكثر عن تركيبت المنتج لأنى مرضيت سكر💔😔 بدئت وصليت ركعتين وتوكلت على لله وكلمت لأكاونت وطلبت المنتج وبدئت صاحبت الأكاونت بمتابعتى وكان عندها خبرة ممتازة بصراحة وكل يوم تدعمنى بالمعلومات وبفضل لله فقددت ١٦ كيلو😍وغير كذا وقفت علاج السكر لانه المنتج هاذا ساعدنى بتنظيم السكر عندى وزوجى ماصدق النتائج ويقول استمرى بعد أكثر وألف الحمدلله ووعدتت صاحبت لاكاونت من شدة فرحتى انه أتكلم عن تجربتى بكل صدق يلي يبغا يعرف تفاصيل نزولي يتواصل معاها وربي يبارك لها 🥰 @emritaall224 @emritaall224
وقد سُمع صوت ضحكات بولن د تتعالى في خلفية الفيديو ، مما يدلُّ على علاقة طيبة تجمع الإعلاميتين وأن ما روجَّ على منصات التواصل الاجتماعي حول استهزاء وسخرية أريج العبد الله من حليمة بولند عارٍ من الصحة .