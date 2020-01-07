إعصار هوائي يخلف أضراراً و خسائر بعشرات الملايين في طرطوس

تسبب إعصار هوائي تعرضت له محافظة طرطوس أول أمس الأحد ، بأضرار مادية كبيرة في الممتلكات وخاصة في المساحات الزراعية.

وذكرت “الوطن” أن الإعصار الهوائي ضرب منطقتي يحمور ومجدلون البحر جنوب طرطوس ، وأدى لتلف مساحات زراعية واسعة وانفاق بلاستيكية .

وقدّر الفلاحون الأضرار التي لحقت بأراضيهم بعشرات الملايين ، مابين مستلزمات للإنتاج وحديد للعودة للإنتاج مجدداً ، مطالبين بتعويضهم عن تلك الخسائر.

وقام كل من رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد ومدير الزراعة علي يونس ومدير فرع صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية المقداد درويش، بجولة على المواقع المتضررة لمعاينة حجم الأضرار بحضور الفلاحين

وأكد كل من مدير الزراعة و رئيس اتحاد الفلاحين أن الإعصار خلف خسائر كبيرة على المزارعين ، وتم حصر الأضرار ورفعها للمديرية لموافاة وزارة الزراعة.

يذكر أنه أواخر الشهر الماضي ، ضرب إعصار أو كما يسميه أهل الساحل السوري “تنين بحري” الشارع العريض في حي الغمقة الغربية في مدينة طرطوس ما أسفر عن بعض الأضرار في ممتلكات المواطنين وفي الطرقات.

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