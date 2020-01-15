إضافة خاصية جديدة إلى إنستغرام لتبادل الرسائل المباشرة

كشف تطبيق إنستغرام عن إضافته لخاصية جديدة لمستخدمي التطبيق بعد أن أجرت اختبارا للخاصية.

وأفاد موقع “عالم التقنية” بأن منصة إنستغرام قررت أخيراً إطلاق خاصية تبادل الرسائل المباشرة عبر نسخة الويب، بعد إجراء اختبار للخاصية في فبراير الماضي.

و من المتوقع أن يكون صندوق تبادل المحادثات على نسخة إنستغرام ويب مشابه تماماً لذلك الموجود في التطبيق من حيث حرية الدردشة الزوجية أو الجماعية ومشاركة الصور واستقبال الإشعارات.

ويعتبر توفير صندوق المراسلة في نسخة الويب أمراً جيداً، وسيكون له أثر كبير في تسهيل تجربة المستخدمين وخصوصاً في حقل الأعمال الذي يلجأ أصحابه إلى التواصل اليومي مع الزبائن

فيما قالت المنصة إنها تخطط لتوفير الميزة لحلقة أوسع من المستخدمين في وقت قريب.

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