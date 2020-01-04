إصدار تحديث جديد لـ تليغرام .. وهذه المزايا التي تمت إضافتها للتطبيق

أضاف تطبيق تليغرام مزايا جديدة في النسخة الجديدة للتطبيق على نظامي تشغيل أندرويد وآي أو إس.

وأعلنت شركة تليغرام بأن التحديث الجديد يجلب معه الكثير من المزايا الجديدة للمستخدمين، فأصبح تليغرام تطبيق التراسل الأول الذي يسمح للباحثين الأمنيين بالتأكد بصورة مستقلة من أن الشفرة الخاصة به على منصة GitHub هي ذاتها التي تُستخدم لبناء التطبيق الذي يُنزله المستخدمون من متجر غوغل بلاي، وآب ستور.

و أطلقت الشركة في التحديث الجديد للتطبيق الإصدار الثاني من محرر الموضوعات، الذي يمكنك الوصول إليه من “إعدادات الدردشة” على نظام أندرويد، أو “إعدادات المظهر” على آي أو إس.

حيث يتمكن المستخدم من تغيير الموضوع، بما في ذلك للرسائل، والخلفية. كما يمكن مشاركة الموضوعات الجديدة مع الأصدقاء لاستخدامها.

كما يأتي الإصدار الجديد بألوان جديدة سابقة التحديد تتيح للمستخدمين اختيار الأنسب منها، وحسّنت أيضاً ميزة مشاركة الموقع لتصبح أسهل.

ويتضمن ميزة (أرسل عند الاتصال) Send When Online التي تسمح للمستخدمين بجدولة الرسائل لتُرسل فور اتصال المستقبل بالإنترنت، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة فعالة فقط عندما يكون المستقبل سامحًا للمرسل برؤية حالة الاتصال.

أما فيما يتعلق بنظام أندرويد، فقد أصبح التحويل إلى الوضع الليلي أسهل، من خلال النقر على رمز الشمس والقمر اللذين يظهران في القائمة الخاصة بالتطبيق.

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