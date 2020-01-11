ثلاثة معابر لخروج المدنيين من ريفي حلب و إدلب قبل العمل العسكري

قالت مصادر ميدانية في ريف إدلب لمراسلون أن وحدات الجيش السوري بدأت بتجهيز ثلاثة معابر لخروج الأهالي من مناطق سيطرة النصرة في ريفي حلب و إدلب

مراسلون – ريف إدلب

وقالت المصادر لمراسلون أنه في ظل الهدنة الموقعة بين روسيا وتركيا و التي تشمل مدينة إدلب و ريفها، تفتتح السلطات السورية ثلاثة معابر انسانية في ريفي ادلب و حلب موزعة على قرى أبو الظهور و الهبيط و الحاضر لتكون بوابة لخروج الأهالي الراغبين في التخلص من بطش المجموعات المسلحة المتواجدة في ادلب و ريفها .

وأضافت المصادر أن الاستعدادات اللوجستية اكتملت من قبل الدولة السورية و الهلال الاحمر العربي السوري ، إضافة إلى تأمين كادر طبي سوري روسي سيتواجد في المعابر كافة .

شاهد خريطة المعابر

كما سيتواجد ممثلي المركز الروسي للمصالحة في سوريا لتقديم اي مساعدة غذائية او طبية للأهالي الخارجين من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مركز المصالحة الروسي عن هدنة في منطقة إدلب يبدأ سريانها منذ ليل الأحد – الإثنين .

وكان الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدنية حلب تحضيرا ً لعملية عسكرية غير واضحة الأهداف حتى اللحظة .

يذكر أن الجيش السوري كان قد حرر مع مطلع الشهر الجاري أكثر من 40 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي ، وذلك بهدف فتح الأوتوستراد الدولي دمشق – حلب بعد مماطلة الأتراك بتطبيق اتفاق سوتشي والذي نص على فتح الطريق

المصدر : مراسلون