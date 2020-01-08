نانسي عجرم برفقة زوجها بعد إخلاء سبيله … إليكم ظهوره الأول ( صورة )

بعد إيقافه مدة يومين على ذمة التحقيق في قضية ارداء مقتحم منزله ، تمَّ إخلاء سبيل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم من قبل القاضية غادة عون على أن يتم منعه من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في لبنان .

وقد رصد برنامج The Insider بالعربي الظهور الأول لـ الهاشم أثناء خروجه من فصيلة جونية ، لكن الأخير رفض الإدلاء بأي تصريح حول واقعة تبادل إطلاق النار مع مقتحم منزله ، وتولى محاميه الحديث مؤكداً أن لا معرفة مسبقة بين موكله والقتيل .

وشدد على براءة موكله باعتبار أن ما أقدم على فعله هو دفاع مشروع ، ومن جهة أخرى نشرت مقدمة البرامج في قناة الجديد دارين شاهين صورة تجمعها بالنجمة نانسي عجرم وزوجها بعد وصول الأخير إلى المنزل .

وعلقت شاهين على الصور مشيرة إلى أن هناك تقريراً مفصلاً حول واقعة الاقتحام وما تبعها من تفاصيل ومجريات ، وسيتم عرضه ضمن الفقرة الفنية في نشرة الأخبار المسائية على قناة الجديد .