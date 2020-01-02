أول منخفض قطبي لعام 2020 يستمر في سوريا 4 أيام متواصلة

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أول منخفض جوي لعام 2020 يستمر في سوريا 4 أيام متواصلة

تتأثر سوريا خلال الفترة القادمة بامتداد منخفض جوي قطبي ، إذ من المتوقع حدوث هطل ثلجي ومطري وخاصة في ساعات بعد الظهر .

وجاء في توقعات مديرية الارصاد الجوية أمس ، أن الجو يكون بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام وماطرا على فترات و تكون الهطولات غزيرة أحيانا.

منخفض جوي جديد :

كما توقعت الأرصاد الجوية السورية تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1400 متر.

بدورها ، صفحة “هوى الشام” المختصة بالأحوال الجوية، توقعت أن تتأثر سوريا بامتداد منخفض جوي ماطر ، وأجواء غير مستقرة لـ 4 أيام .

أيضاً رجحت تساقط ثلوج على المرتفعات العالية بالبداية وتصبح على المرتفعات المتوسطة لاحقاً.

وعن طقس اليوم الخميس ، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة بمعظم المحافظات وأمطار على فترات في المحافظات الساحلية.

وتمتد الأمطار لتشمل أجزاء من الداخل السوري مثل حماه و إدلب وحلب ، وسط احتمال بأن تطال دمشق خلال ساعات بعد الظهر و العصر .

ويبدأ مع ساعات الليل المنخفض ويبدأ بالتأثير مباشرةً على السواحل السورية بأمطار غزيرة ومع صباح الجمعة تمتد الأمطار نحو دمشق ومعظم المحافظات .

فيما نشهد  يومي الجمعة و السبت مزيد من انخفاض درجات الحرارة نهاراً و ليلاً ، ليبدأ المنخفض بالتلاشي يوم الأحد .

يذكر أن المنخفض الجديد هو الأول في عام 2020 ، وسيكون شديدة البرودة أكثر من المنخفض السابق.

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