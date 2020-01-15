أول صورة مسربة لهاتف جالكسي “إس 20 بلس” بتصميم جديد ومختلف

كشفت تسريبات عن هاتف سامسونغ الجديد جالكسي “إس 20 بلس” بنسخة الجيل الخامس.

وتظهر الصور المسربة لهاتف جالكسي “إس 20 بلس” الجديد، وجود 4 كاميرات في الخلف وشاشة مسطحة بالكامل من الأمام مع كاميرا أمامية كثقب صغير في أعلى الشاشة.

ويتميز الهاتف بتصميم جديد، حيث استخدمت سامسونغ الشاشة المسطحة بالكامل، وليس هناك زر مخصص للمساعدة، مع وجود مايكروفون بجانب الكاميرات الخلفية.

وتعتبر هذه النسخة ليست الأعلى مواصفات من بين هواتف غالاكسي إس 20 ، ومن المتوقع أن تكون هناك نسخة بمواصفات فائقة Galaxy S20 Ultra، ونسخ خاصة تدعم خاصية الجيل الرابع.

الجدير بالذكر أن سامسونغ ستعقد مؤتمر في 11 شباط/ فبراير القادم ستكشف فيه عن هواتف جالكسي إس 20 و هاتف جديد قابل للطي.

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