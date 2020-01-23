أمسكوه وهو يعدّ المبلغ وهاتفه فضحه.. توقيف شخص يقوم بتصريف الدولار في دمشق

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أمسكوه وهو يعدّ المبلغ وهاتفه فضحه.. توقيف شخص يقوم بتصريف الدولار في دمشق
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ألقت دوريات الأمن الجنائي في دمشق ، القُبض على شخص ممن يمتهنون تصريف الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بالسوق السوداء .

ونشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك تفاصيل العملية ، موضحة أن الشخص ألقي القبض عليه بالجرم المشهود.

حيث لاحظت دوريات الأمن الجنائي ، قيام شخص بعد مبلغ مالي بالقطع الأجنبي في أحد محال بيع اكسسوارات الستائر في محلة الحريقة .

وألقت الدوريات القبض على الشخص المدعو (خ . ا) و عثرت على مبلغ 18 ألف دولار بحوزته ، وتمت مصادرتها وتسليمها إلى مصرف سوريا المركزي لحين البت بأمره بشكل قضائي.

كما تم تفتيش هاتفه الجوال ليتبين وجود محادثات تؤكد قيامه بتصريف الدولار في السوق السوداء ، وأكد ذلك باعترافاته مبيناً أن غرضه الربح المادي .

يشار إلى أنه وبتاريخ 19/1/2020 ، أوقفت إدارة الأمن الجنائي 8 أشخاص بجرم التعامل بالحوالات الخارجية بشكل غير قانوني ومزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص ، وضبط بحوزتهم عملات أجنبية تقدر بأكثر من 22 مليون ليرة سورية ، وفق ما نشرت وزارة الداخلية.

ويأتي ذلك عقب تشديد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون ، على ملاحقة المتلاعبين بأسعار العملات الأجنبية ، تطبيقاً للمرسومين 3 و 4 اللذين أصدرهما الرئيس بشار الأسد والذي منع بموجبهما التعامل التجاري بغير الليرة السورية ، ونص على تشديد عقوبة كل من ينشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث عدم استقرار بوضع الليرة السورية.

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