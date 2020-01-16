ألماني يطعن شاب سوري بصدره إثر شجار حول امرأة !

أقدم شاب ألماني على طعن شاب سوري بعد شجار نشب بينهما على امرأة ، ما أدى لإصابة السوري إصابة خطيرة.
وأوردت صحيفة “نورد كورير“ الألمانية ، أن خلافاً نشب بين شابين أحدهما سوري والآخر ألماني تطور لشجار وعراك .
ولفتت الصحيفة إلى أن الشجار كان حول امرأة ، ليقدم الشاب الألماني على طعن الشاب السوري في صدره بسكين .
وأدى ذلك لإصابة الشاب السوري إصابة خطيرة في الرئة وخضع لعملية جراحية ناجحة ، فيما صدر أمر باعتقال الجاني الذي يبلغ من العمر 19 عاماً..
ووقع الحادث يوم السب الماضي في مدينة شفيرين بولاية ميكلنبورغ فوربومرن الألمانية .
يذكر أن شاب سوري تعرض لعدة طعنات أودت بحياته ، ليلة رأس بعد خلاف مع أشخاص مجهولين لاذوا بالفرار في مدينة فلينسبورغ الألمانية.
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