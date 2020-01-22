ألمانيا .. سجن شاب سوري عض حبيبته و شرطي ألماني

حكمت المحكمة الألمانية بسجن شاب سوري قام بعض شرطي من إصبعه ، في حادثة هي الثانية من نوعها لنفس المتهم.

ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية تفاصيل الحادثة التي وقعت منذ أشهر وصدر حكمها الآن، مبينة أن شاب سوري يدعى (محمد أ، 22 عاماً) بعض اصبع شرطي ألماني يبلغ من العمر (39 عاماً).

وأقدم الشاب السوري على ذلك خلال محاولة الشرطة و أربعة من ضباط الشرطة المدنيين ، فحص السوري المدان سابقًا بحيازة الكوكايين، في حي شتاينتور بلاتز الألماني .

وأجرى الشرطي الذي تعرض للعض ، فحوصات الدم بانتظام لمدة ستة أشهر ، وكانت الاختبارات سلبية .

وقررت المحكمة الألمانية سجن الشاب السوري لمدة سنة واحدة، فيما تلقى ضابط الشرطة مبلغ 400 يورو كتعويض .

وفي حادثة مشابهة ، أقدم الشاب السوري نفسه بعض صديقته البالغة من العمر 22 عاماً ، من ذراعها ووجنتيها خلال شهر آب الماضي ، وصدر بحقه حكم حينها بالسجن 9 أشهر.