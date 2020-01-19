أكثر من فيتامين سيساعدكم في زيادة وزنكم والتخلص من النحافة الشديدة

تتطلب زيادة الوزن تناول المزيد من السعرات الحرارية من الأطعمة الغنية بالمغذيات والتركيز على أكثر من فيتامين .

ولكن تناول الفيتامينات لزيادة الوزن قد يكون فعالا فقط إذا كان لديكم نقصا في المغذيات التي تسببت في إنقاص وزنكم.

فيتامينات لزيادة الوزن

فيتامين B12

يلعب الفيتامين B12 دورا كبيرا في تعزيز الشهية، حيث سيؤدي النقص فيه إلى فقدان الرغبة في تناول أي نوع من الطعام.

إن انخفاض هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي أيضا إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي وفقر الدم. من هنا، ولضمان حصولكم على ما يكفي من فيتامين B12(أو أكثر لزيادة الوزن).

فمن المهم أن تزيدوا من تناول البيض، الدواجن، الروبيان، منتجات الألبان، الأسماك الدهنية، الزبادي اليوناني، شرائح اللحم أو الديك الرومي إلى وجباتكم.

إذا كنتم نباتيون، فقد لا تحصلون على فيتامين B12 الذي تحتاجونه لزيادة الوزن، لذلك ستحتاجون إلى تناول المكملات الغذائية.

الثيامين

إن نقص الثيامين والذي يعرف بالفيتامين B1 يمكن أن يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية حتى خلال الراحة والنوم.

كما أن هذا النوع من الفيتامينات يساعد على تقليل الشهية ما يعزز من خسارة المزيد من الوزن.

إن الثيامين أو الفيتامين B1 من الأنواع الآمنة لمعظم البالغين، لكن ينصح باستشارة الطبيب قبل أن يتم إعطاءه للأطفال.

فيتامين C

يحدث نقص الفيتامين C عادة بسبب سوء التغذية أو مشاكل في امتصاص المغذيات ، و يعاني المدخنون بشكل خاص لخطر متزايد بسبب انخفاض الفيتامين C في جسمهم ذلك لأن هذا الفيتامين يساعد على امتصاص أهم المغذيات الضرورية للجسم وخصوصا الحديد.

كما ويمكن أن يعاني البعض من أمراض مزمنة مثل مرض الكلى أو السرطان لديهم أيضا مخاطر أكبر من نقص.

من هنا، إذا كنتم تعانون من نقص الفيتامين C ، فتناولوا الفلفل الأحمر والأخضر والفواكه الحمضية والكيوي والفراولة وبراعم بروكسل والشمام والقرنبيط.