أقصر رجل في العالم يفارق الحياة عن عمر 27 عاماً... فيديو

توفي صاحب لقب أقصر رجل في العالم ،خاغيندرا ثابا ماغار، يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز 27 عاماً.

حيث فارق النيبالي خاجيندرا ماغار الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد، وفقا لما ذكرت عائلته.

وأفاد شقيقه بأنه دخل المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي، لكن في هذه المرة توقف قبله عن النبض.

و كان طول ماغار يبلغ 67 سنتيمترا فقط، ونال لقب أقصر رجل في العالم عام 2010، ووثقت الرقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية عند بلوغه الثامنة عشرة من عمره.

لكنه خسر لقبه لاحقا، بعدما حطم نيبالي آخر يدعى شيندرا دانعي الرقم القياسي، إذ بلغ طول الأخير 54.6 سنتيمترا، واستعاد اللقب إثر وفاة شاندرا عام 2015.

وبصفته أقصر رجل في العالم ، سافر ماغار إلى 12 دولة حول العالم، وظهر في برامج تلفزيونية في أوروبا والولايات المتحدة، ونال شهرة واسعة.

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