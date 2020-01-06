أصالة نصري تخرج عن صمتها وتعلن خبر طلاقها من طارق العريان ( صورة )

خرجت الفنانة أصالة نصري عن صمتها فيما يتعلق بقضية خلافها مع زوجها المخرج الأردني المصري طارق العريان ، وأكدت حقيقة الشائعات التي تحدثت عن انفصالهما .

وأعلنت الخبر من خلال تعليق أرفقته على صورة لهما ، شاركتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM حيث كتبت : ” بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي عن والد أبنائي آدم وعلي … وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل … حفاظاً على مشاعري التي هلكت … ومشاعر أطفالي ” .

وتفاعل مع الخبر عدد كبير من النشطاء الذين ساندوها في تعليقاتهم داعين لها بالخير والتماسك ، ومن أبرز المعلقين الإعلامي الكويتي حمد قلم الذي كتب : ” الله يكتب الخير لكم ويوفقكم بحياتكم … ويعينك على المسؤولية ” .

وتوجه الإعلامي اللبناني نيشان إلى الفنانة أصالة نصري قائلاً : ” وفقكِ الله وكتب لكِ حياة عمادها الحب ” .