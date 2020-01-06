أصالة نصري تخرج عن صمتها وتعلن خبر طلاقها من طارق العريان ( صورة )

خرجت الفنانة أصالة نصري عن صمتها فيما يتعلق بقضية خلافها مع زوجها المخرج الأردني المصري طارق العريان ، وأكدت حقيقة الشائعات التي تحدثت عن انفصالهما .
وأعلنت الخبر من خلال تعليق أرفقته على صورة لهما ، شاركتها عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM حيث كتبت : ” بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي عن والد أبنائي آدم وعلي … وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل … حفاظاً على مشاعري التي هلكت … ومشاعر أطفالي ” .
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صباح الخير … بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله
وتفاعل مع الخبر عدد كبير من النشطاء الذين ساندوها في تعليقاتهم داعين لها بالخير والتماسك ، ومن أبرز المعلقين الإعلامي الكويتي حمد قلم الذي كتب : ” الله يكتب الخير لكم ويوفقكم بحياتكم … ويعينك على المسؤولية ” .
وتوجه الإعلامي اللبناني نيشان إلى الفنانة أصالة نصري قائلاً : ” وفقكِ الله وكتب لكِ حياة عمادها الحب ” .