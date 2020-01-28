أصالة نصري وطبيبها الخاص غزلٌ متبادل يثير التساؤلات ( صورة )

أثارت الفنانة أصالة نصري ضجة في أوساط متابعيها ، عقبَّ منشور غزلٍ نشرته عبر إحدى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي ، أرفقته بصورة تجمعها مع طبيب التجميل الدكتور فادي نصر .

مما أطلق تساؤلاتٍ عدة من قبل النشطاء الذين اعتبروا المنشور خطوة تبشر بعلاقة عاطفية جديدة تلوح في الأفق بحياة النجمة السورية ، بينما استبعد آخرون أن تكون العلاقة بين الثنائي أكثر من مجرد صداقة وعلاقة مهنية تجمعهما منذ فترة من الزمن .

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي في تويتر عن الطبيب فادي نصر ، قائلة : ” هو الفنان الدكتور الصديق إلي مسؤول عن مظهري … اللطيف الذي أشكو له ما يزعجني بمرآتي … فيصالحني عليها … ” .

هو الفنّان الدّكتور الصّديق الّلي مسؤول عنّ مظهري وهو اللطيف الّذي أشتكي له ممّا يُزعجني بمرآتي ، فيصالحني عليها بمنتهى النّعومه وببساطه #دفادي_نصر https://t.co/hAJZymqkX3 — Assala (@AssalaOfficial) October 13, 2019

بدوره نفى الطبيب نصر الشائعات الكثيرة التي طالته وطالت الفنانة السورية ، وعقبَّ على المنشور مؤكداً أنهما مجرد صديقين قائلاً : ” من معرفتي وصداقتي بأصالة … هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس … وتمدُّ من حولها بالقوة والإيمان والحياة ” .

ونشرت أصالة نصري بالتزامن مع الشائعات التي انطلقت حول علاقتها بالدكتور فادي نصر ، صورة حديثة لها أرفقتها بتعليق تحدثت فيه عن وجود طعم لكل المشاعر القاسية .

منشور أصالة نصري :