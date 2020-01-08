أستراليا تقرر إعدام 10 آلاف جمل بسبب الاحتباس الحراري

أعلنت أستراليا عن نيتها إعدام 10 آلاف جمل لاستهلاكهم الكبير للمياه في مناطق الجنوب.

وأفادت صحيفة “اندبندنت” البريطانية بأن السلطات الأسترالية قد قررت إعدام أكثر من 10 آلاف جمل، بسبب استهلاكهم الكثير من المياه في مناطق الجنوب، بما يساهم في زيادة الجفاف ورفع معدل التعرض للحرائق.

و جاء قرار الحكومة بعد تزايد شكوى السكان المحليون في جنوب أستراليا من توغل الجمال وإفسادهم أي مصدر للمياه.

وأشارت السلطات إلى أنه سيتم إعدام هذا العدد من الجمال، بسبب المخاوف من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أن ما ينتجه الحيوان من غاز الميثان يعادل طن واحد من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وستبدأ عملية الإعدام يوم الأربعاء باستخدام المروحيات، بعدما تم الاتفاق مع عدد من القناصين المحترفين.

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