أحداث فلكية مميزة خلال عام 2020 … وظاهرة نادرة تحدث كل 20 عام

يشهد عام 2020 أحداثاً فلكية مميزة ونادرة أبرزها 3 حالات خسوف للقمر، وعمليتا كسوف للشمس وزخات من الشهب.

ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة، بأن أول كسوف للشمس لعام 2020 سيكون في 21 حزيران المقبل، وهو عبارة عن كسوف حلقي، في كل من سلطنة عمان واليمن وأجزاء بسيطة من السعودية.

و الكسوف الثاني سيكون كليا، يوم 14 أيلول المقبل، ولن يشاهد من المنطقة العربية.

أما بالنسبة لحالات خسوف القمر، فإن الأول سيكون جزئيا في 10 كانون الأول، فيما سيكون الخسوف الثاني شبه ظلي وجزئي أيضا، في 5 حزيران المقبل، اما الخسوف الثالث فسيكون أيضا “شبه ظل جزئي”، في 5 تموز القادم، ولن يكون ملاحظا بشكل ملموس بالعين المجردة.

وبلغت زخة الشهب الأولى سنة 2020 وهي “الرباعيات”، ذروتها السبت (08:20 صباحا بتوقيت غرينتش)، بينما زخة الشهب الثانية المهمة هذا العام هي زخة شهب “إيتا الدلويات” نسبة إلى برج الدلو، وستكون ذروتها في الخامس من أيار المقبل، ومن المتوقع رؤية 50 شهابا في الساعة.

فيما ستكون الزخة الرئيسة الأخيرة هذا العام، “التوأميات”، نسبة إلى برج التوأمين (الجوزاء)، التي ستكون ذروتها في 14 كانون الأول المقبل ومن المتوقع رؤية 150 شهابا في الساعة.

ومن ضمن الأحداث الفلكية النادرة هذا العام، سيكون اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل في 21 كانون الأول المقبل، حيث سيكون الكوكبين بالقرب من بعضهما مما سيرى ظاهريا من الأرض.

والجدير بالذكر أن ظاهرة اقتران المشتري مع زحل نادرة وتحدث مرة كل 20 سنة تقريبا.

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