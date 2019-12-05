5 حيل بسيطة لدردشة آمنة على واتساب ... تعرف عليها

انتشرت مؤخراً تقارير كثيرة تفيد باختراق في واتساب أو وجود ثغرات خطيرة ضمن التطبيق قد تعرض بياناتك وخصوصيتك للخطر.

واتساب – تكنولوجيا

وأصبح المستخدم في حالة قلق بعد تقارير الاختراق المتتالية، ما جعلهم يبحثون مجدداً عن “الدردشة الآمنة”.

لذلك إليك 5 حيل تضمن لك “دردشة آمنة” عبر واتساب :

​1- من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك:

يمكن من خلال واتسآب، اختيار من يمكنه رؤية صورتك أو حالتك، عن طريق 3 خيارات رئيسية: “الكل” أو “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “لا أحد”.

لتفعيل تلك الميزة، انتقل إلى خيار “إعدادات” واتسآب، ثم اضغط على أيقونة “الحساب”، ثم “الخصوصية”، واضغط على صورة الملف الشخصي، ثم اختر واحد من الخيارات الثلاث.

2- القفل البيومتري:

يمكنك أن تضيف طبقة أمان إضافية على حسابك عبر “واتسآب”، والتي تمنع أي شخص متطفل من قراءة رسائلك، بأن تجعل التطبيق لا يفتح ولا يتم تشغيله إلا عن طريق “بصمة الأصبع” أو “بصمة الوجه”.

ولتفعيل تلك الخاصية انتقل إلى خيار الإعدادات عبر “واتس آب”، واضغط على خيار “الحساب”، اذهب بعدها إلى خيار “الخصوصية”، ثم حدد خاصية “تمكين قفل بصمة الأصبع أو بصمة الوجه.

3- الحظر:

دوما ما يكون هناك مستخدم أو مجموعة من المستخدمين مصدر “الخطر”، في إرسالهم روابط مشبوهة أو رسائل مزعجة، تشكل تهديداً على خصوصية المستخدم.

ومن أجل تطبيق تلك الخاصية، حدد اسم الشخص الذي تريد حظره على واتساب ، ثم انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى، حدد خيار “المزيد”، وانتقل إلى خيار “الحظر”.

​4- تعطيل ميزة “قراءة الرسائل”:

غالباً ما تكون “العلامة الزرقاء” مصدر إزعاج لعدد كبير من المستخدمين، خاصة حين لا يرغب المستخدم بالرد، لذلك قد يمنح تعطيلها مساحة “أمان” و”خصوصية” ضرورية للمستخدم.

لتفعيل تلك الميزة انتقل إلى خيار إعدادات واتساب ، ثم اضغط على “الحساب”، وبعدها خيار “الخصوصية”، ثم اختار خيار “قراءة وصول الرسالة” أو عدم تفعيلها.

5- من يستطيع إضافتك إلى مجموعات واتساب :

مجموعات “واتسآب” تعتبر المدخل الرئيسي لأي متطفلين أو عمليات تجسس، أو إضافة برمجيات خبيثة إلى حسابك، لذلك يمكنك التحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى المجموعات لواحد من الخيارات الثلاثة “الكل” أو “جهات الاتصال الخاصة بي” أو “لا أحد”.

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