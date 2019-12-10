10 دقائق تبعد لاعب ريال مدريد غاريث عن عقوبة زيدان

شهدت مباراة ريال مدريد وإسبانيول ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، مغادرة نجم النادي الملكي غاريث بيل أرضية الملعب.

وكان مدرب الريال زين الدين زيدان، استبعد بيل من قائمة الفريق أمام إسبانيول، لكن الويلزي حضر إلى الملعب وغادر في الدقيقة الـ80.

ورغم ذلك فإن الويلزي، لن يُعاقب من قبل مدربه، بحسب اللائحة الانضباطية التي وضعها، زين الدين زيدان مدرب الميرينغي.

وأوضحت صحيفة “ليكيب” أن بيل لن يتعرض للعقوبة، كونه يسمح لأي لاعب يستبعد من القائمة، بمغادرة الملعب آخر 10 دقائق.

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وتمكن النادي الملكي من الفوز على إسبانيول بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.

مراسلون – رياضة