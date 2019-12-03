وكيل أعمال كريستيانو رونالدو يكشف رسمياً إمكانية رحيله عن يوفنتوس قريباً

انتشرت اخبار في الأسباع الماضية، حول قرب رحيل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن ناديه الإيطالي في الفترة القادمة.

وقال وكيل أعمال النجم البرتغالي خورخي مينديز: “بقاء رونالدو مع يوفنتوس؟ نعم سيستمر في الموسم المقبل”.

وأضاف: “خلافات رونالدو مع ماوريسيو ساري؟ إنه سعيد مع مدربه”.

وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي عن الموسم الماضي، في نفس تاريخ حفل الكرة الذهبية الذي غاب عنه.

وأكد خورخي مينديز، أن موكله رونالدو، هو أفضل لاعب على الإطلاق، رغم عدم تتويجه بجائزة الكرة الذهبية.

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وذكرت صحيفة “توتو سبورت” أن مينديز حرص على الدفاع عن رونالدو، وصرح: “كريستيانو يظل أفضل لاعب على الإطلاق”.

مراسلون – رياضة