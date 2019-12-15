وزارة النفط: إدخال بئري غاز جديدين بالخدمة لهما تأثير جيد على الكهرباء

أعلنت وزارة النفط السورية اليوم ، أن كوادرها نجحت في إدخال بئري غاز جديدين بالإنتاج متوقعة أن يكون لهما تأثير جيد على الكهرباء.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، صور للبئرين الذين دخلا في الإنتاج ، وهما بئر شريفة 2 وبئر شريفة 104 ، من حقول شريفة شرق حمص ووصل الحقل بالشبكة .

وبينت الوزارة أن البئرين سيضيفا ما يقارب مليون م3 من الغاز إلى الشبكة ، حيث تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوم .

ومن شأن هذين البئرين تلبية الطلب المتزايد على الغاز من أجل محطات الطاقة الكهربائية ، وذلك عبر تكثيف الورش العاملة بشكل متواصل .

إذ توقعت وزارة النفط أن يكون لهذه الكمية الاضافية من الغاز تأثير جيد على واقع التغذية الكهربائية.

وتم إتمام هذا الانجاز بالتعاون مع شركة الانشاءات العسكرية وبلغ خطوط الشبكة طول 16 كم و قطر 8 أنش بعدها جرى كسح الخط ووصله إلى محطة غاز قمقم.

وفي شهر أيلول المنصرم ، أدخلت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا بئر غاز “دير عطية2” في الإنتاج بعمق 3620 متراً طولياً، وإنتاج يتراوح بين 450 و600 ألف متر مكعب يومياً.