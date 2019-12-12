وزارة العدل في سوريا تلزم القضاة الجدد بإبراز مالديهم من أموال

أصدرت وزارة العدل في سوريا ، تعميما يلزم كل قاضي جديد بإبراز ما يملك من أموال منقولة وغير منقولة ، حفاظاً على نزاهته.

ونقلت صحيفة “الوطن”، عن رئيس محاكم الجنايات في دمشق المستشار ماجد الأيوبي أن وزير العدل وفي لفتة مهمة ، ألزم القضاة الجدد بهذا التعميم بالتوقيع على ما لديهم من أمواله المنقولة وغير المنقولة .

وهنا لفت الأيوبي إلى وجود حالات وقضايا فساد عدة تم فيها إحالة عدد من الموظفين للتحقيق ، مشدداً على أن الحكومة تولي اهتماماً لقضايا الفساد.

ورأى الأيوبي أن الإصلاح القضائي مهم ، كاشفاً عن جملة إجراءات مهمة اعتمدتها وزارة العدل مؤخراً من بينها سرعة البت في الدعاوى والاستعانة بالتكنولوجيا، فضلاً عن إحداث محاكم جديدة، وتفعيل إدارة التفتيش القضائي في حال وجود أخطاء من بعض القضاة لمعالجة هذا الموضوع.

كما اعتبر أن عمل القضاء أصبح أسرع، فلم يعد هناك دعاوى تستغرق عشرات السنوات كما كان سابقاً إلا في حالات نادرة جداً.

يذكر أن وزارة العدل طالبت خلال شهر آب الماضي، بنزع الفيميه عن سيارات القضاة، في حين يتطلب من القاضي الذي يريد وضع الفيميه على سيارته الحصول على الرخصة اللازمة من وزارة الداخلية.

وجاء هذا التعميم بعد ملاحظة وزارة العدل انتشار ظاهرة “الفيميه” على زجاج سيارات بعض القضاة، إضافةً إلى تثبيتهم شارات معدنية تباع في الأسواق تحمل شعار القضاء على لوحات السيارات بشكل مخالف لأحكام قانون السير.