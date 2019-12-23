قرار من وزارة السياحة يخص الملاهي الليلية ضمن مدينة جرمانا

أصدرت مديرية سياحة ريف دمشق في وزارة السياحة قراراً ألزمت بموجبه الملاهي الليلية ضمن مدينة جرمانا بالعمل كمطاعم فقط.

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” تفاصيل القرار الذي جاء فيها أنه يلزم أصحاب المنشآت السياحية العاملة بصفة ملهى أو ناد ليلي في جرمانا، والواقعة ضمن المخطط التنظيمي للمدينة، بالعمل كمطاعم.

وشدد قرار وزارة السياحة، على عدم إقامة أي برامج فنية في تلك المطاعم تحت طائلة سحب الترخيص وإغلاق المنشأة، وإلا فعليها تغيير الواقع التشغيلي لها لأي من المهن المسموح بها.

أما المنشآت الواقعة خارج المخطط التنظيمي والعاملة بصفة ملهى أو ناد ليلي، فسيتم الكشف عليها من قبل مديرية السياحة ومجلس مدينة جرمانا وتعالج وفق القوانين النافذة أصولاً.

يذكر أنه تم القبض مؤخراً على فتيات قاصرات يعملن داخل ملهى ليلي بمنطقة جرمانا في ريف دمشق دون عقود، بالإضافة للقبض على مدير الملهى وآخرين بتهمة تسهيل الدعارة لهن.