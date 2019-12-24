وزارة السياحة تفاجئ السوريين بهذا التعميم الجديد.. تفاصيل

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وزارة السياحة تفاجئ السوريين بهذا التعميم الجديد

عممت وزارة السياحة في سوريا على جميع الفنادق التابعة لها ، بمنح حسم لجميع السوريين على تكاليف الإقامة.

ونشرت الوزارة عبر صفحتها في الفيسبوك اليوم الثلاثاء ، أنه يعمم على الفنادق العائدة بملكيتها لها (داماروز- شهبا حلب – شيراتون دمشق ) بمنح حسم 25% على أسعار و أجور الإقامة للمواطنين السوريين ، لمدة شهرين.

وتزامن هذا التعميم مع قيام وزارة الأوقاف بمبادرة “الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك” لمواجهة ارتفاع الأسعار في سوريا.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة السياحة عن إعداد مذكرة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي ، توجب على الفنادق التي تصنف من مستوى نجمتين إلى 4 نجوم ومن الممكن حتى 5 نجوم ، أن تتقاضى من الزبائن بالليرة السورية و ليس بالقطع الأجنبي.

وأوضح وزير السياحة رامي مرتيني ، حول تلك المذكرة ، أنه سيتم وضع سعرين تتقاضاها الفنادق في سوريا ، الأول للمواطن السوري و الثاني للأجنبي باعتبار أن الأخير يدفع أكثر.

يذكر أن فنادق وزارة السياحة حققت إيرادات تجاوزت 7.7 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي ، مرتفعةً بنحو نصف مليار ليرة عما تم تحقيقه خلال عام 2017 ، فيما بلغ ربحها الصافي 3 مليارات ليرة سورية في عام 2018.

 

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