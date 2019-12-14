وزارة الداخلية : القاء القبض على نصاب انتحل صفة طبيب في دمشق

أفادت وزارة الداخلية السورية بأن قسم شرطة برزة في دمشق ألقى القبض على رجل انتحل صفة طبيب لجان الإعفاء الصحي وحاول الاحتيال على المواطنين .

وعن ملابسات القضية ، أوردت وزارة الداخلية أن شخص يدعى ( جورج حداد )، أوهم الناس أنه طبيب يعمل لدى الجهات العسكرية ومشافيها .

وخدع المنتحل المواطنين موهماً إياهم بأنه على صلة بالمعنيين بمنح الإعفاءات والخدمات الثابتة واللجان الصحية .

كما استخدم المنتحل ( جورج حداد ) وثائق وأوراق وأختام رسمية مزورة تتعلق بجهات عامة ليقنع ضحاياه بصدق ادعائاته.

وعمد المنتحل إلى طلب مبالغ مالية من المواطنين لقاء ذلك، وبعد أخذ المبلغ يختفي مستغلاً خوف الضحية من تقديم شكوى ضده لأنه سيتعرّض للمسائلة القانونية بتهمة دفع الرشوة له.

وتمكن قسم شرطة برزة من إلقاء القبض على الشخص المذكور بالجرم المشهود خلال أثناء احتياله على شخصين في أحد المقاهي العامة ، وتبين انه يدعى ( محمد مهند. م ) .

وعثر بحوزة المنتحل على أوراق مزورة تتعلق بالإعفاءات من الخدمة الإلزامية وبطاقات مزورة، ومبلغ مالي حصل عليه من عمليات النصب والاحتيال.

كما اعترف خلال التحقيق بأنه انتحل صفة الطبيب المذكور وقام بتزوير ثبوتيات وأوراق تتعلق بهذه بجهات رسمية، وتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء.