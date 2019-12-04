وزارة الداخلية تنشر فيديو يكشف عملية سطو مسلح على محطة وقود في اللاذقية

نشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها في فيسبوك فيديو توضح فيه تفاصيل عملية سطو مسلح على إحدى محطات الوقود في اللاذقية والتي نفذها مسلحون ملثمون .

حيث كشف فرع الأمن الجنائي في اللاذقية ملابسات العملية التي استهدفت محطة وقود الصقور في مدينة جبلة ليلاً.

وذكرت وزارة الداخلية تفاصيل العملية التي قام بها 3 مسلحين مجهولين ملثمين بينة أنهم أقدموا خلالها على ضرب مالكها وسرقة مبلغ 3900000 ليرة سورية.

واستخدم المسلحون خلال عملية السطو دراجة نارية مهربة وبارودة صيد وبارودة روسية وعمدوا لإطلاق النار في الهواء لإخافة العاملين في المحطة .

وتمكنت دوريات الأمن الجنائي من إلقاء القبض على اثنين من الفاعلين وهما ( باسل. ع) مواليد 1977 و( سمير. م) مواليد 1977 وضبط بحوزتهم حبوب مخدرة، كما تمت استعادة جزء كبير من المبلغ المسروق .