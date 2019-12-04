والدة ليونيل ميسي ترد على منتقدي ابنها .. ماذا عن منتخب الأرجنتين؟

توج نجم برشلونة ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وردت والدة الأرجنتيني على الانتقادات التي وجهت إلى ابنها، قائلة: “أتألم كثيراً بسبب الانتقادات التي توجه إلى ميسي لأنها تتضمن سخرية أيضاً”.

وأضافت “فوجئت بتتويج نجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وأنها كانت مفاجأة سارة لها والعائلة بأكملها”.

وأكملت سيليا ماريا كوتشيتيني: “ليس شرطاً أن يحبه العالم كله، بالتأكيد سيكون هناك أشخاص لا يحبونه وهذا أمر منطقي”.

وبالنسبة لمنتخب الأرجنتين، قالت والدة ميسي: “نعلم جيدا كأسرة أن ميسي مدين لمنتخب الأرجنتين، لكن دائما ما تكون هناك عثرات”.

وتابعت “أؤكد أنه أكثر شخص على وجه الأرض يريد الفوز بكأس العالم أو كوبا أمريكا”.

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وأكدت سيلينا أن نجم برشلونة مميز أيضاً على المستوى الشخصي، فهو إنسان جيد وأب عظيم.

مراسلون – رياضة