واتس اب يفعّل الميزة التي طال انتظارها من قبل المستخدمين

يواصل تطبيق واتس اب الأشهر في العالم تحديثاته وإضافة ميزات فريدة لإرضاء مستخدميه.

واتس اب – تكنولوجيا

حيث أصبح الآن ممكناً لمعظم مستخدمي واتس اب ولأول مرة استقبال أكثر من مكالمة في نفس الوقت عبر التطبيق.

وأفاد موقع “تيك لابس” بأنه وفق آخر تحديثات واتساب، يستطيع المستخدم استقبال أكثر من مكالمة حتى خلال تلقيه اتصالا من مستخدم آخر.

كما بات متاحاً في النسخة الجديدة من واتساب ميزة “انتظار المكالمات” التي طال انتظارها، مما يسمح بورود مكالمة لك خلال إجراءك المكالمة

كما يسمح لك بوضع المكالمة الحالية على وضع “الانتظار” والرد على المكالمة الأخرى في حال كانت عاجلة أو أكثر أهمية.

ويمكنك تفعيل الميزة الجديدة من خلال تحديث واتساب لديك عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” أو على نسخة “واتسآب بزنس”.

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