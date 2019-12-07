واتساب تشن حملة ضد مرسلي الرسائل الجماعية بدءاً من اليوم

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واتساب تشن حملة ضد مرسلي الرسائل الجماعية بدءاً من اليوم

بدأت شركة تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب ، اليوم حملة ضد مرسلي الرسائل الجماعية والتلقائية المزعجة .

وتم رصد ذلك من خلال التحديث الأخير للتطبيق والذي يحوي ميزة مهمة تتيح للمستخدم اختيار من يستطيع إضافته في الدردشات والمحادثات الجماعية .

واتساب .. حملة ضد مرسلي الرسائل الجماعية

إذ أعلنت شركة التطبيق أنها ستطلق اليوم 7 كانون الأول الحملة والتي تهدف لمحاسبة المخالفين لقواعد استخدام تطبيقها للتراسل الفوري من خلال إرسال الرسائل العديدة التلقائية المزعجة المعروفة بالـ “سبام”.

ومن شأن هذه الحملة والميزة ، حماية المستخدمين من الرسائل المزعجة التي تصلهم ، حيث أكدت الشركة أن التطبيق ليس مخصصا للرسائل “الجماعية والآلية والتلقائية”.

رغم ذلك ، لم تعلن الشركة نوع وطبيعة الإجراءات القانونية التي تعتزم اتخاذها ضد مرسلي تلك الرسائل الـ”سبام” .

 

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