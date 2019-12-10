هيفاء وهبي تروج لفيلمها الجديد ” أشباح أوروبا ” بـ صور جديدة

استطاعت الفنانة هيفاء وهبي أن تجذب أنظار الجمهور إليها ، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

أطلت فيها بالستايل الجريء الذي اعتمدته للظهور في فيلمها الجديد ” أشباح أوروبا ” ، وبدت مرتدية Blazer جلدي لامع من اللون الأسود ، نسقت معه هوت شورت وحذاء ذو كعبٍ عالٍ .

ويبدو أن النجمة اللبنانية لم ولن تستطع أن تخفي حماسها لهذه التجربة السينمائية الجديدة ، إذ لا تكف عن مشاركة الجمهور بعضاً من اللوك الجديد الذي تعتمده لأول مرة خلال ظهورها .

يذكر أن هيفاء وهبي تتحضر لبطولة عملٍ دراميٍّ جديد من إنتاج شركة الصبّاح إخوان بعنوان ( أسود فاتح ) ، ويعد هذا العمل التعاون الأول الذي يجمع بينها وبين الشركة المنتجة .