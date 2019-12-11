هيثم جطل قريب من تدريب أحد أندية الدوري السوري لكرة القدم

كشفت وسائل إعلام عن اقتراب المدرب هيثم جطل، من تدريب أحد أندية الدوري السوري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتولى هيثم جطل، تدريب نادي الوثبة، خلفًا لضرار الرداوي الذي قدم استقالته لأسباب شخصية.

وتحدثت مصادر مقربة من النادي، أن مجلس الوثبة كان يتفاوض مع عدد من المدربين، لكنه أوقف ذلك متجهاً إلى هيثم جطل.

وأكدت المصادر أن جطل وافق على تدريب الوثبة، دون أن يضع أي شرط، كما أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة.

وسبق أن درب هيثم المنتخب الأولمبي السوري، ومن الأندية كل من تشرين والشباب البحريني، وطرابلس اللبناني.

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ويجتل الوثبة المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري السوري لكرة القدم، برصيد 16 نقطة، متخلفاً عن المتصدر بـ3 نقاط.

مراسلون – رياضة