هيا مرعشلي حسناء جامحة و لم تُكسر ( صورة )

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هيا مرعشلي

لفتت الفنانة هيا مرعشلي أنظار المتابعين إليها ، بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

استعرضت من خلالها أسلوبها البسيط في إبراز ورسم معاني وجهها بالمكياج من خلال بعض الظلال الترابية والكحل الأسود الناعم ، وأرفقتها بتعليق جامح يشبه جرأتها وحيويتها ، جاء فيه : ” أنت غير مكسورة … أنت جميلة ” .

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You’re not broken You are beautiful 🧠🖤

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وانهال متابعو الفنانة الشابة على المنشور بالتعليقات الإيجابية حيث جاءت في معظمها مشيدة بإطلالتها العفوية وبراءة ملامحها التي تضج براءة وحياة .

يشار إلى أن هيا مرعشلي من الفنانات المجتهدات وتمتلك موهبة تمثيلية عالية جعلتها من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، كما أنها تنحدر من عائلة فنية عريقة فجدُتها الفنانة القديرة ناهد حلبي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي التي أنجبتها بعد زواجها من الممثل طارق مرعشلي .

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