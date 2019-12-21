هيا مرعشلي حسناء جامحة و لم تُكسر ( صورة )

لفتت الفنانة هيا مرعشلي أنظار المتابعين إليها ، بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر إحدى صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي .

استعرضت من خلالها أسلوبها البسيط في إبراز ورسم معاني وجهها بالمكياج من خلال بعض الظلال الترابية والكحل الأسود الناعم ، وأرفقتها بتعليق جامح يشبه جرأتها وحيويتها ، جاء فيه : ” أنت غير مكسورة … أنت جميلة ” .

وانهال متابعو الفنانة الشابة على المنشور بالتعليقات الإيجابية حيث جاءت في معظمها مشيدة بإطلالتها العفوية وبراءة ملامحها التي تضج براءة وحياة .

يشار إلى أن هيا مرعشلي من الفنانات المجتهدات وتمتلك موهبة تمثيلية عالية جعلتها من أبرز الوجوه الشابة في الدراما السورية ، كما أنها تنحدر من عائلة فنية عريقة فجدُتها الفنانة القديرة ناهد حلبي ووالدتها الفنانة الراحلة رندة مرعشلي التي أنجبتها بعد زواجها من الممثل طارق مرعشلي .