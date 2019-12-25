هيا مرعشلي بإطلالة جريئة دافئة بمناسبة عيد الميلاد ( صورة )

اختارت الفنانة هيا مرعشلي أن تودع عام 2019 بإطلالة جريئة ، وذلك عبر جلسة تصوير جديدة خضعت لها بمناسبة حلول احتفالات عيد الميلاد واقتراب سهرة رأس السنة الميلادية .

أطلت من خلالها بمظهر الأنثى الناضجة وبأسلوب عارضات الأزياء والوجوه الإعلانية ، وبدت بفستان طويل يضجُّ بالألوان الدافئة التي تحاكي زينة العيد .

وتركت شعرها بشكلٍ منسدل ومتطايرٍ إلى الخلف ، فيما نسقت معه مكياج الوجه الهادئ معتمدة على الظلال الترابية وأحمر الشفاه القاتم .

وتمنت النجمة الشابة لمتابعيها عيد ميلاد مجيدٍ مليءٍ بالحب واللطف وهي أكثر الأشياء التي نحتاجها كوننا بشر ، وذلك بحسب ما أشارت عبر التعليق الذي أرفقته بالمنشور .

يذكر أن هيا مرعشلي تنافست خلال موسم دراما رمضان الفائت عبر بطولة ثلاثة أعمال هي : ” دقيقة صمت ” ، ” مسافة أمان ” ، عندما تشيخ الذئاب ” .