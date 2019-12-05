هند القحطاني بعد مقاطعها المثيرة تشترط 200 ألف دولار لكشف المزيد

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني لإثارة الجدل واستفزاز مواطنيها من جديد ، وذلك من خلال شريط فيديو قصير نشرته عبر إحدى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي .

اشترطت فيه الحصول على مبلغ مالي وقدره 200 ألف دولار مقابل الظهور في المقابلات التلفزيونية المعروضة حصراً على القنوات التابعة للإمارات والسعودية بالإضافة إلى الكويت .

وقالت القحطاني أنها ستوضح خلال المقابلة حقيقة كل الشائعات التي تدور حولها ، ووصفت نفسها بالنجمة رقم واحد في الخليج إن لم تكن كذلك في الوطن العربي التي طالتها الشائعات .

يشار إلى أن هند القحطاني ناشطة سعودية تعيش مع ابنتها في الولايات المتحدة الأمريكية ، ودائماً ما تثير الجدل من خلال المقاطع المصورة التي تخرج بها عبر صفحاتها والتي كان آخرها فيديو توجهت خلاله إلى الرجل السعودي مطالبة بالتخلي عن نظرته المجردة للمرأة فهي ليست جسد فقط .

وكانت الناشطة السعودية قد أثارت الجدل قبل فترة بعدما خرجت معلنة تأييدها للمثلية الجنسية ، وقالت أنه يجب على الجميع احترام الاختلاف فهناك من ينادي بارتداء الحجاب ونحترمه ولذلك يجب علينا احترام جميع الآراء مهما اختلفت .