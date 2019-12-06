هنا الزاهد تكشف تطورات وضعها الصحي ( صورة )

طمأنت الفنانة هنا الزاهد الجمهور على تطورات وضعها الصحي بعد شهرين من تدهور حالتها ومرضها بشكلٍ مفاجئ ، خلال تواجدها في سنغافورة لقضاء شهر العسل .

وكشفت النجمة الشابة عن خضوعها لعملية إزالة المرارة وذلك عبر منشور شاركته والمتابعين عبر حسابها الرسمي في تطبيق فيس بوك حيث توجهت بالشكر للطبيب الذي كان يشرف عليها ويراقب حالتها الصحية خلال الفترة الماضية ” .

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية قبل شهرين أثناء تواجدها مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة ، مما ألزمها دخول المستشفى والبقاء في العناية المركزة لعدة أيام حيث تلقت العلاج بالمحاليل الطبية ، قبل أن يتم نقلها إلى مصر لتلقي العلاج والمتابعة من قبل الأطباء المختصين والذين كانوا يشرفون على حالتها عبر الهاتف .