هل سيتم تأجيل الدوري السوري لكرة القدم ؟

كشفت بعض المصادر أن اللجنة المؤقتة لتسيير اتحاد كرة القدم في سوريا، تدرس تأجيل الدوري السوري ، حتى يوم 20 من الشهر الحالي.

ويعود سبب ذلك القيام بذلك، إلى مشاركة المنتخب السوري الأولمبي في دورة الصين الودية الدولية.

وطليت العديد من الأندية تأجيل مبارياتها في الدوري، بعد التحاق لاعبيها معي المنتخب الأولمبي.

وأوضحت المصادر أن نادي تشرين، رفض اللعب أي مباراة في الدوري، دون لاعبيه المشتركين في المنتخب الأولمبي.

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وكان المنتخب الأولمبي السوري، وصل إلى الصين للمشاركة بدورة ودية رفقة كل من الصين ومالي وطاجيكستان.

مراسلون – رياضة