هدف خرافي من نجم برشلونة ليونيل ميسي في شباك مايوركا (فيديو)

تمكن نجم برشلونة ليونيل ميسي من إحراز هدف بطريقة خرافية، في شباك ريال مايوركا على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ومع حلول الدقيقة الـ17 من الشوط الأول، سدد ميسي كرة رائعة، من على حدود منطقة الجزاء سكنت مرمى ريال مايوركا.

هدف ميسي الثاني بكامل الإعادات 🔥🔥 HD حسـابي الأسـاسي @i7S8R pic.twitter.com/vb42thiK5H — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD200038) December 7, 2019

وبفوز برشلونة سيعود إلى صدارة الدوري بوصوله لـ34 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد الذي فاز على إسبانيول بهدفين نظيفين.

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وكان الأرجنتيني احتفل بتتويجه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 2019، حيث ظهر أطفال ميسي حاملين الجائزة إلى الملعب.

مراسلون – رياضة

هدف ميسي الثالث pic.twitter.com/DHqlQweUhq — رفع فيديوهات (@E20PllX) December 7, 2019