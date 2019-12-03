هجوم عنيف من شقيقة كريستيانو رونالدو ضد لاعب ليفربول فان دايك ..”لم تستطع أن تحقق هذا الأمر”

شنت شقيقة كريستيانو رونالدو هجوماً عنيفا ضد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، بعد سخريته من البرتغالي خلال حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية

وتوج ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، وجاء فان دايك في المركز الثاني.

ونشرت كاتيا أخت رونالدو في حسابها على إنستغرام” :”عزيزي فان دايك، نعلم أن رونالدو لن يفوز بالكرة الذهبية هذه الليلة”.

وأضافت “لكن المكان الذي تذهب إليه، سبق أن ذهب إليه كريستيانو ألف مرة.. نعم يا فان دايك، لقد توج رونالدو بطلا في البلد الذي تلعب فيه ثلاث مرات”.

وأكملت كاتيا “أنت تلعب هناك منذ أعوام وأعوام، لكنك لم تستطع بعد أن تحقق هذا الأمر”.

وقبل الحفل سخر فان دايك من عدم حضور رونالدو إلى حفل الكرة الذهبية، بعدما سأله أحد الصحفيين حول غياب البرتغالي.

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وقال الصحفي هل تخلصت من أحد المنافسين؟ فرد الدولي الهولندي: “هل كان رونالدو منافسا حقا؟”.

مراسلون – رياضة