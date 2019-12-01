هجوم عنيف من رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق في سوريا ضد موفق جمعة.. ما قصة 100 ألف دولار وفادي دباس سرق الأموال؟

قال رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق في سوريا صلاح رمضان، إن: “أسوأ ذكرى رياضية لي هي التعرف على رئيس الاتحاد الرياضي العام موفق جمعة”.

وكان صلاح استقال من منصبه كرئيس لاتحاد كرة القدم، في 15 آذار / مارس من عام 2018، على خلفية توقيع اتفاقية رياضية مع قطر.

وأضاف رمضان “أقلت بسبب انتخابات رئيس غرب اسيا حيث طلب مني جمعة التصويت للمرشح السعودي ورفضت”

وتابع “السعودية كانت تقلعنا من أراضيها وصوتت للمرشح الاردني حيث كانت الاردن تستقبل منتخباتنا وكانت اتفاقية قطر هي الشماعة لإقالتي”.

وأوضح رمضان أنه كان ممنوع من السفر، عندما تمت دعوته للذهاب إلى لبنان لمقابلة اللجنة الدولية للبحث بأسباب الاستقالة.

وقال: “دعاني اللواء الى مكتبه وترجاني بعدم القول بأني أقلت وأزال عني منع السفر”.

وتابع “قلت أمام اللجنة بأني استقلت بكامل إرادتي وعدت للبلاد وتفاجئت بعودة منعي من السفر”

وكشف رمضان أن جمعة يضغط على رئيس نادي المجد فايز خراط، لعدم إعطائه ورقة ترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم.

وأوضح أن جمعة لم يسمح له بصرف فاتورة شراء قلم من دون إذنه.

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وأكد رمضان أنه تمت ممارسة ممارسة ضغوط على المدرب الألماني شتانغه، وتم التدخل بعمله.

وأضاف “كنت أريد انتوني هاي لتدريب المنتخب ومتفق معه لأخر دقيقة حتى جائوا بشتانغه”.

وأشار صلاح رمضان إلى أن المدرب أيمن الحكيم قبض ١٠٠ ألف دولار من متبرع وأعطاها لفادي دباس ليوزعها ولم يفعل ذلك.

مراسلون -رياضة