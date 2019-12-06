هاتف جديد للكبار في السن … و هذه ميزاته

أعلنت شركة “غيغاست” الألمانية عن إصدارها هاتف ذكي جديد صمم خصيصاً للكبار في السن.

وأفادت الشركة بأن هاتف GS195LS الجديد يتميز بشاشة 6.18 بوصة، وبنظام تشغيل Android 9.0 Pie.

و أوضحت “غيغاست” بأنها صممت الهاتف خصيصاً ليتناسب مع كبار السن، حيث قامت بتعديل واجهة المستخدم لتتناسب معهم، وتعمل على تسهيل استعمال الهاتف الذكي عن طريق أيقونات كبيرة وبنية قائمة سهلة الاستخدام.

كما تم إعداد GS195LS أيضا لحالات الطوارئ؛ حيث تم دمج زر الطوارئ بشكل بارز على واجهة المستخدم، مع إمكانية تحديد جهات اتصال شخصية للاتصال بها في حالة الطوارئ.

فيما يحتوي هيكل القائمة أهم عناصر القائمة والتطبيقات، ويمكن ضبط ما يصل إلى 10 وظائف على شاشة البدء بشكل شخصي، بالإضافة إلى لصقة حماية للشاشة من الخدوش.

وأشارت الشركة إلى أن الهاتف الجديد متوفر بسعر 250 يورو وباللون الرمادي.

اقرأ المزيد: بالصور… تسريبات هاتف جالكسي S11+ المزود بـ 5 كاميرات