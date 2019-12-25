نيران المدفأة طالت غرفتهما .. حريق يودي بحياة طفلين بريف طرطوس

توفي طفلان في ريف طرطوس إثر اندلاع حريق في منزلهما ناجم عن مدفأة حطب دون أن يتمكن أحد من إنقاذهما .

وقال رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال لتلفزيون “الخبر” إن طفلين توفيا إثر اندلاع حريق في منزلهم بقرية المجيدل في منطقة الشيخ بدر بريف طرطوس.

وبين سيف الدين أن الطفلين هما “سلمان ياسر وطفي” البالغ من العمر 10 سنوات، والطفلة “شهد ياسر وطفي” البالغة من العمر عامين ونصف.

وتم الكشف على جثماني الطفلين في مشفى الشيخ بدر الوطني من قبل هيئة الكشف ، حيث تبين أن سبب وفاتهما هو تعرضهما للحروق الشديدة .

وعن سبب الحريق ، أفاد قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما ، أنه ناجم عن مدفأة حطب و أدى إلى احتراق الغرفة التي كان بها الطفلين لوحدهما.

وحدثت في محافظة طرطوس عدة حرائق مؤخرا من بينها حريق في محل تجاري في سوق النسوان بالمدينة ، وحريقي أشجار وقصب في قرية زاهد وعند جسر بلاطة في ريف المحافظة.

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