نسرين طافش تمارس الرياضة برفقة مدربها ( فيديو )

يبدو أن مواهب وقدرات الفنانة نسرين طافش لم تنضبّ بعد ، فهي القارئة والرياضية المتمرسة بفن التأمل والصفاء اليوغا ، كما هي الراقصة البارعة في فن الصالونات بالإضافة إلى موهبتها العالية وقدراتها الإبداعية في التمثيل .

وأطلت نسرين علينا منذ ساعاتٍ بفيديو قصير نشرته عبر إحدى صفحاتها ، بدت فيه برفقة مدربها الرياضي عمر الموصلي داخل صالة النادي والمصور مصطفى عذاب ثالثهما .

وكتبت على المنشور تعليق مقتضبّ ، ألمحت فيه إلى أن هناك مفاجأة جديدة تعدها برفقة الثنائي ، قائلة : ” قريباً مع مدربي العزيز عمر موصلي وواحد من المصورين المفضلين لديّ العزيز مصطفى عذاب ” .

وكانت الفنانة نسرين طافش قد حضرت قبل أيامٍ قليلة افتتاح حفل الأفلام القصيرة حيث تألقت بفستانٍ طويلٍ براق أبرز رشاقتها بأسلوبٍ أنثويٍ رقيق .