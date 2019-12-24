نسرين طافش تستعد لـ طاقة النجاح في الجزائر ( صورة )

تتحضر الفنانة نسرين طافش للمشاركة في مؤتمر “طاقة النجاح ” المقرر انطلاق فعاليته في الأول من شهر شباط / فبراير 2020 داخل العاصمة الجزائرية .

وستشارك في المؤتمر إلى جانب الدكتورة سمية الناصر ، ومدربة التنمية البشرية هند ة محمد ، وأعلنت النجمة عن الأمر عبر حسابها الرسمي في تطبيق INSTAGRAM .

ونشرت البوستر الرسمي للفعالية مشيرة في تعليق إلى سعادتها الكبيرة بوصول عدد المسجلين فيها إلى 200 شخص وذلك قبل طرح الإعلان الدعائي للمؤتمر .

وتعد هذه المشاركة الثانية لـ نسرين طافش في ” طاقة النجاح ” حيث أن إدارة الفعالية سبق ونظمت في شهر كانون الأول / يناير الماضي مؤتمر الروح الأول في الجزائر العاصمة .

وألقت النجمة الشابة حينها المحاضرة الخاصة حيث تحدثت عن أسرار ودوافع رفع مستوى الوعي عند الفرد ، وكيفية التعامل مع من يحاول إحباط الأفراد .