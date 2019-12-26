نسرين طافش أحدث المنضمين إلى تطبيق تيك توك ( فيديو + صور )

كشفت الفنانة نسرين طافش عن انضمامها إلى تطبيق TIK TOK تيك توك ، وأعلنت عن الأمر من خلال مقطع فيديو يحاكي احتفالات عيد الميلاد نشرته عبر حسابها الرسمي في INSTAGRAM .

وروجت لحسابها على التطبيق الشهير عبر تعليق أرفقته بالمنشور ، وكتبت : ” مساء السعادة … تابعوني على حسابي الرسمي في تيك توك … أول فيديو ليِّ … ممتع ومسلي … ” .

وشاركت نسرين عشية ليلة الميلاد مجموعة من الصور الجديدة لها والتي التقطت بمناسبة حلول أعياد نهاية العام ، تألقت خلالها بفستانٍ طويلٍ من اللون الأحمر الناري أبرز رشاقتها بشكلٍ جذاب أنيق .

وتتحضر نسرين طافش لمؤتمر ” طاقة النجاح ” المقرر انطلاق فعاليته في الأول من شهر شباط / فبراير 2020 داخل العاصمة الجزائرية .