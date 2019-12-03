نسرين طافش تضج أنوثة في أحدث جلسة تصوير ( فيديو + صور )

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة ومقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، اعتمدت خلالها الظهور بإطلالة أنثوية رسمية جريئة .
وأطلت مرتدية بلوز أبيض مع تنورة ذات خصرٍ عالٍ قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف ، مزركشة بطبقاتٍ من القماش الرقيق الرهف مما أضفى على إطلالتها رونقاً من الحيوية والإثارة .
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People take different roads seeking fulfillment and happiness. Just because they're not on your road doesn't mean they've gotten lost 💫 #hjacksonbrownjr الناس يتخذون طرق مختلفة للوصول للوعي و التنوير .. اذا لم يسلكوا طريقك .. هذا لا يعني انهم قد ضللو 💫 Dresse by the talented : @ayakhair 💫 Shot by : @mohamed_mati_photography 💫 Hair style by : @rosearbaji_salon @rose.arbaji 💫
واستكملت نسرين ظهورها بتسريحة بسيطة حيث أنها تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف ، ونسقت معه مكياج الوجه الصارخ بالاعتماد على أحمر الشفاه الواضح من درجات الناري .
وكانت نسرين طافش قد أطلقت قبل أيام قليلة تحدي القراءة والوعي عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بهدف تعزيز المطالعة وإحياء فكرة القراءة من جديد .