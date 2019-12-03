نسرين طافش تضج أنوثة في أحدث جلسة تصوير ( فيديو + صور )

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة ومقطع فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، اعتمدت خلالها الظهور بإطلالة أنثوية رسمية جريئة .

وأطلت مرتدية بلوز أبيض مع تنورة ذات خصرٍ عالٍ قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف ، مزركشة بطبقاتٍ من القماش الرقيق الرهف مما أضفى على إطلالتها رونقاً من الحيوية والإثارة .

واستكملت نسرين ظهورها بتسريحة بسيطة حيث أنها تركت شعرها بشكلٍ منسدلٍ على الأكتاف ، ونسقت معه مكياج الوجه الصارخ بالاعتماد على أحمر الشفاه الواضح من درجات الناري .

وكانت نسرين طافش قد أطلقت قبل أيام قليلة تحدي القراءة والوعي عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بهدف تعزيز المطالعة وإحياء فكرة القراءة من جديد .