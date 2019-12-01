نسرين طافش تعرّف بالصور الجمهور على معنى اليوغا .. شاهد

تتغنى الفنانة نسرين طافش دائماً بأهمية رياضة اليوغا وتأثيرها الإيجابي على الروح الإنسانية وما تمنحه من سلام داخلي بعد أن تثبط وتطرُّد جميع المشاعر والطاقة السلبية التي تسكن في أعماق القلب والروح .

ونشرت نسرين قبل ساعات قليلة مجموعة من الصور الجديدة لها عبر إحدى حساباتها الخاصة ، أطلت من خلالها وهي تجلس على سجادة اليوغا بملابس الرياضة .

وأرفقت إحدى الصور بتعليق مقتضب شرحت فيه معنى اسم هذه الرياضة وما تقدمه للنفس التي تسلم نفسها إليها ، وكتبت : ” معنى اليوغا هو الوحدة بين الروح والجسد … حيث تقوم بنقلك من ما تعرفه إلى ما لا تعرفه … ” .

وكانت نسرين طافش قد أطلقت قبل أيام قليلة تحدي القراءة والوعي عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ، بهدف تعزيز المطالعة وإحياء فكرة القراءة من جديد .