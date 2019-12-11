نجم برشلونة ميسي يتحدث عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد .. وهذا ما يتنظره من النادي الملكي

تحدث نجم برشلونة ليونيل ميسي، عن الكلاسيكو المنتظر أمام ريال مدريد الأرض يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على ملعب “كامب نو”.

وقال ميسي: “أنتظر ريال مدريد القوي للغاية، والمنظم بشكل جيد مثلما ظهر في المباريات الأخيرة”.

وأضاف “دائماً مباريات البرسا ومدريد تكون خاصة ولا يهم مستوى وصول أي فريق إلى المباراة، والفريقان حالياً في فترة جيدة”.

وبالنسبة للدوري الإسباني، قال الأرجنتيني: “أصبح من الصعب اللعب كضيف لأن الجمهور المحلي يجعلها قوية جداً”.

وأشار ميسي إلى ضرورة نسيان الخروج من دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي أمام ليفربول.

وأضاف “نفكر في الحاضر وننسى ما حدث في الموسم الماضي والأسبق، لأنه سيكون من الخطأ السقوط مرة أخرى في هذا الأمر”.

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وأكد لاعب برشلونة أن الكرة الذهبية جائزة مميزة ومختلفة، وكل جائزة لديها طابع فريد وأشياؤها الخاصة.

مراسلون – رياضة