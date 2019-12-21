نانسي عجرم تشارك المتابعين خطوات ابنتها الأولى ( فيديو )

فاجأت الفنانة نانسي عجرم متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي ، بنشرها شريط فيديو قصير وثقت من خلاله أولى خطوات ابنتها الصغرى ” ليا ” في الزحف والحبوِّ .

مما استدعى ردود فعلٍ واسعة من قبل محبيها الذين تداولوا الفيديو عبر صفحاتهم الشخصية وبعض الصفحات المهتمة بأخبار النجمة اللبنانية ، معربين عن سعادتهم بالتطور الحركي السريع للطفلة ونموها الذي بدا واضحاً في المقطع المصور .

وكانت نانسي رزقت في شهر شباط / فبراير المنصرم بطفلتها ليا من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم ، حيث كانت قد انجبت ابنتها الكبرى ميلا في العام 2009 ، وابنتها الوسطى إيلا في العام 2011 .

وتتحضر نانسي عجرم لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية على ممشى الواجهة البحرية في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة .